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Defineciler tarihi köprünün ayağında kaçak kazı yaptı

Hazine peşinde koşan defineciler, bu kez tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Roma dönemine ait taş köprüde kaçak kazı yaptı.


İznik-Orhangazi karayolunun 50 metre kuzeyinde, Roma dönemine ait taş köprünün bir ayağında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçak kazı yapıldığı anlaşıldı. İznik'in 3 km batısında yer alan ve Roma döneminde inşa edilen taş köprünün ayağında kaçak kazı yapan definecilerin, köprünün ayağını oluşturan taşlara da zarar verdikleri görüldü. 20 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde olan taş köprü İpek Yolu güzergahında bulunuyor.

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