Definecilere suç üstü

Bursa'da define aramak için kazı yapan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keles İlçe Jandarma Komutanlı ekipleri, Keles ilçesi Gemiç Mahallesi'nden kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Harekete geçen Jandarma ekipleri, M.A., U.T., A.D., M.Ö. ve S.Y.'yi kazı malzemeleri ile birlikte kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken kazıda kullanıldığı tespit edilen malzemelere el konuldu.