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Definecilere suçüstü

Bursa’da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bursa'da ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alan Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Turan Mahallesi Ballıkaya mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapan kişiler bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti. Suçüstü yakalanan Y.Y. (50), M.Ş. (45) ve S.K. (52) gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kazıda kullanılan aletlere ise el konuldu. Bu kişilerin, jandarmayı fark etmeyip kazıya devam etmesi kameralara yansıdı.

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