Defterdarlık müze oldu

Mâliye Bakanlığı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen eski defterdarlık binası, 16 Şubat 2019'dan itibaren Kent Müzesi'nin ek binası olarak hizmet verecek.

Bursa'nın önemli kültürel mekânlarından biri olan Kent Müzesi 16. kuruluş yılında yeni ek binasına kavuşuyor. Avrupa'nın ödüllü müzeleri arasında yer alan ve yılda 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Kent Müzesi, tarihi Bursa Defterdarlık binasının da bünyesine katılmasıyla önemli bir kültür kompleksine dönüşüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alınan meclis kararıyla Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesine geçen defterdarlık binasının bundan böyle Bursa'nın sembollerinden Bursa Kent Müzesi'nin bünyesinde müze dostlarını ağırlayacağını söyledi. Kent Müzesi'nin kuruluşunun 16. yılında 16 Şubat Cumartesi günü yeni binanın açılışını gerçekleştireceklerini ifâde eden Başkan Aktaş, Bursa'nın müzecilik ve müze kültürünün yaşatılması adına şanslı şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, “1926 yılında inşa edilen 95 yıllık bu bina, uzun süre Mâliye Bakanlığı'na bağlı olarak vergi dairesi olarak kullanıldı. Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda gerekli tahsis Büyükşehir Belediyemize yapıldı. Bizler de bu binayı Kent Müzesi bünyesinde Bursa belleğine kazandırmayı uygun gördük” diye konuştu.

Aksel ve Kaleşi'den anlamı bağış

Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından defterdarlık binası olarak 1926 yılında yapılan ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda kent belleğine kazandırılan ek bina, iki önemli sanatçının eserlerine de ev sahipliği yapacak. Türk resim sanatının ünlü iki ressamı Malik Aksel ve Ömer Kaleşi'nin bazı tablo ve koleksiyonları müze envanterine geçti. Halen Paris'te yaşayan Kaleşi müzeye 21 yağlıboya tablosunu bağışlarken, ünlü ressam müzenin yeni ek binasının açılışında da yer alacak. Malik Aksel'in oğulları Ord. Prof. Dr. Nuri Aksel ve Murat Aksel de Cumhuriyet dönemi resim sanatına damga vuran Aksel'e ait 100 tablo ve taşbaskı koleksiyonu sergilenmek üzere müzeye bağışladı. İki ünlü ressamın müzeye bağışladığı eserler, Kent Müzesi'nin ek binasında sergilenecek.

‘Bir Seyyahın Çizgileriyle 1866 Bursa'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayan Bursa Kent Müzesi'nin ek binasının açılışına özel İngiliz asıllı seyyah, çizer ve yazar olan Mary Adelaide Walker'ın 1866 yılında Bursa notları ve çizimlerinden oluşan ‘Bir Seyyahın Çizgileriyle 1866 Bursa' sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 19. yüzyıl Bursa'sına ışık tutan sergi, seyyahın tarihi çizimleri ve seyahat notlarındaki ilginç alıntılarla kurgulandı.