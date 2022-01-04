Değirmen Millet Kıraathanesi'nde yeni yılın ilk ders zili çaldı

Gürsu Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘'Osmanlıca, İngilizce, okuma yazma ve diksiyon'' kursları Değirmen Millet Kıraathanesi'nde başladı.

Açtığı kurslarla binlerce kişiye ulaşan Gürsu Belediyesi, hemşehrilerininin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için açtığı kurslara bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar Değirmen Millet Kıraathanesi'nde ücretsiz olarak takı tasarımdan üniversite hazırlık kurslarına, fotoğrafçılıktan hüsn-i hatta kadar geniş bir kurs yelpazesi sunan Gürsu Belediyesi, bu defa Osmanlıca, İngilizce, okuma yazma ve diksiyon kursları açtı. Haftanın beş gününe yayılan kurslar ilgi görüyor.

"Hemşehrilerimiz için her gün bir adım ileriyi planlıyoruz" diyen Belediyesi Başkanı Mustafa Işık, "Vatandaşlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için buradayız. Bir yandan tarihimiz olan Osmanlı'yı daha iyi anlamak için açtığımız Osmanlıca kursumuz bir yandan da globalleşen dünyayı daha iyi kavramak için açtığımız İngilizce kursumuzla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kursiyerlerimize her hususta yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar fotoğrafçılıktan yemek kursuna, üniversiteye hazırlık kurslarından takı tasarım kurslarına kadar geniş bir yelpazede hemşehrilerimize kurs hizmeti vermeye devam ediyoruz. Binlerce öğrenci kurslarımızdan eğitim alıp sertifikalarını aldılar. Dünyadaki teknolojik gelişimle birlikte farklı kurslar açarak hemşehrilerimizin kendilerini geliştirmesine imkan tanıyoruz'' dedi.