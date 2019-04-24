Dehşet veren kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir TIR, çarptığı özel otomobili metrelerce sürükledi. Kazada tek teselli kimsenin yaralanmaması oldu.

Kaza, Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bayram K. idaresindeki 43 YC 701 plakalı özel otomobile, aynı istikametten gelen Yücel Ş'nin kullandığı 26 HN 661 plakalı TIR çarpıştı. TIR, otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Kazayı fark eden diğer sürücüler korna çalarak sürücüyü uyardı. Bunun üzerine TIR şoförü aracı durdurdu. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki kadın kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.