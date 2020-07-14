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Dehşet veren kaza kameraya böyle yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi girişine meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi girişine meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Burhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Caddesi istikametinden gelip İnegöl Devlet Hastanesine dönmek isteyen M.A. idaresindeki şarjlı bisiklet, karşı istikametten gelen E.E idaresindeki 16 F 1575 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.A. yaralandı. Kanlar içerisinde kalan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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