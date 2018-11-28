‘Deliler' oyuncuları Bursalı sinema severlerle buluştu

Osmanlı ordusunda en ön saflarda savaşarak orduya kılavuzluk yapan ‘Deliler' adlı askerlerin anlatıldığı ‘Deliler Fatih'in Fermanı' filminin Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa'da özel gösterimi yapıldı.

Fatih Sultan Mehmed'in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vilad tarafından infaz edilmişti. Bunun üzerine Fatih'in fermanı ile toplanan Deliler birliğinin Vilad'ın elindeki köyü kurtarıp ardından Vilad'ı infaz etmesinin konu edindiği 'Deliler Fatih'in Fermanı' filmi, Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen özel gösterimde Bursalı sinema severlerle buluştu. Yapımcılığını Cem Uçan ile Tenzile Rüstemkhanlı'nın üstlendiği, yönetmenliğini ise Osman Kaya'nın yaptığı filmin özel gösterimine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte filmin başrol oyuncularından Cem Uçan, İsmail Filiz, Batın Uçan ve Baran Öztürk katıldı.

Korupark AVM Sineması'ndaki özel gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Dündar, “Deliler Fatih'in Fermanı filmi geçen hafta İstanbul'da düzenlenen gala ile vizyona girdi. Ben de galaya katılarak filmi izleme fırsatı buldum. Sadece Türkiye değil, dünyada ses getiren bir film olmuş. Filmin bir haftada çok iyi gişe yaptığını görüyoruz. Sinema sektörü, sosyal ve siyasî hayatı yakından takip ederek önemli mesajlar veriyor. Filmi izlediğimde de bunu gördüm. Bu mesajlar bazı rahatsızlıklar oluşturmuş ki Almanya'da filme kısıtlamalar getirilmiş. Bu kısıtlamalar aslında filmin doğru noktalara temas ettiğini gösteriyor. Çok başarılı bir çalışma olmuş. Türk sineması son yıllarda birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu film de Türk sinemasının çok daha iyi yerlere gelmesinde önemli rol oynayacaktır. Film Bursa'da 3 noktada gösterime girdi. Bütün Bursalı sinemaseverlere mutlaka filmi izlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Filmin oyuncularından İsmail Filiz, Bursalılar ile buluşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Zorlu bir sürecin ardından filmimiz vizyona girdi. Halkımız filme büyük ilgi gösteriyor. Bu ilgiden çok memnunuz. Özellikle Bursalı vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Filmin en çok gişe yaptığı iller arasında Bursa'da yer alıyor. Biz de bu ilgiye kayıtsız kalamadık. Başkanımızın daveti ile Bursa'ya gelerek izleyici ile buluştuk. Bursa halkı ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Filmin yapımcısı ve başrol oyuncularından Cem Uçan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başkanımız sadece bu filmde değil daha önce rol aldığım dizilerde de bizlere destek oldu. Bizleri Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ne davet ederek Bursalı vatandaşlarımızla buluşmamızı sağladı. Bu filmimizde de galaya katılarak yalnız bırakmadı. Türk sineması adına çok önemli bir film çektik. Sinema sektöründe gurur duyulacak bir iş oldu. Almanya'da filme karşı bir kısıtlama oldu. Avukatlar ve İsmail Filiz'in girişimleri ile oradaki sıkıntıları sonlandırmak istiyoruz. Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, 4 milyon Türk vatandaşımız ile filmimizi birlikte izleyeceğiz. En güzel galaları yapacağız. Bursa bizim için çok önemli. Ecdadımızın en önemli mirası. Filmimize de en fazla ilgiyi gösteren illerden bir tanesi” dedi.

Film gösterimi öncesinde sinema salonunu dolduran vatandaşlar Başkan Dündar ve filmin oyuncularına büyük ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.