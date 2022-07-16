Demir döküm fabrikasında patlama sonrası çıkan yangın böyle görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama sesleri ilçenin yakın mahallelerinden duyuldu.

Yangın ve patlama 01.30 sıralarında Organize sanayi bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren demir döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı. Alevler göğe yükselirken, patlama İlçenin yakın mahallelerinden duyuldu.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte kontrol altına aldılar. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.