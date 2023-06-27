İhlas Haber Ajansı

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Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşen dağcı toprağa verildi

Niğde’de Demirkazık Dağı’na tırmanırken düşerek hayatını kaybeden dağcı Ahmet Nişanot’un cenazesi, Bursa’da dualarla defnedildi.

Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşerek hayatını kaybeden dağcı Ahmet Nişanot'un cenazesi, Bursa'da dualarla defnedildi.


Niğde'nin Çarmandı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşerek hayatını kaybeden Koza Dağcılık Kulübü üyesi Ahmet Nişanot için, ikindi namazını müteakiben Bursa Ulucami'de kılındı. Cenaze namazına çok sayıda arama kurtarma ekibi, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Nişanot'un naaşı Hasköy Kent Mezarlığı'na dualarla toprağa verildi.

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