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Demirleri çürüyen caminin minaresi yıkıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yıkılma tehlikesi olan minare belediye tarafından yıkıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yıkılma tehlikesi olan minare belediye tarafından yıkıldı.


Geçtiğimiz yıllarda medyada da konu olan Ata Mahallesi Camii'nin yeniden yapılması ile alakalı konu mecliste görüşülürken, tehlike saçan minarenin yıkımı da Gemlik Belediyesi tarafından tamamlandı. Yıkımı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ''Gerek vatandaşların talebi, gerekse caminin durumu, bu meseleye bir an önce el atmamızı zarurî hale getirdi. Önemli sayıda cemaate sahip olan camiimizin demirleri neredeyse bütün vasfını yitirmiş, betonu ise deniz kumundan ve yeterli oranda olmadığından, depreme karşı herhangi bir mukavemet sağlayamayacak durumdaydı. Minaresi de aynı şekilde yapıldığından yıkılma tehlikesi arz ediyordu. Gemlik Belediyesi olarak caminin yan tarafından yeni bir cami yaparken, bir yandan da diğer camiyi yıkacağız. Minareyi de yıkarak öncelikli can ve mal emniyetini sağlamış olduk'' dedi.

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