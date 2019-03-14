Demirtaş büyükşehir projeleriyle değer kazanacak

Demirtaş Mahallesi, Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın açıkladığı Çalı-Demirtaş metrosu ile Demirtaş Barajı eğlence ve mesire alanı projesiyle değer kazanacak.

Çalı'dan Gürsu'ya yerin altından uzanacak olan metro gencinden yaşlısına kadar herkesin büyük beğenisini kazanırken, Demirtaş halkını ise Çalı'dan Demirtaş'a kadar gelecek olan metro projesinin heyecanı sardı. Bursa'nın hızla büyüyen mahallelerinden olan Demirtaş Mahallesi, Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın projeleriyle değer bulacak. Metronun ayaklarına kadar geleceğinin mutluluğunu yaşayan Demirtaş halkı, bir diğer Demirtaş Barajı eğlence ve mesire alanı ile mahallelerinin değer bulacağını söyledi.

Yeşil ile eğlence bir arada

Organize sanayideki çalışanlar ve mahalleliyle bir araya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "İnşallah bu meydanımızı da Osmangazi Belediyesi kısa zaman sonra hizmete açacaktır. Çok güzel bir meydanı Demirtaş Mahallasine kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamış olduğu önemli projelerden 2 tanesini de bu mahallemizle buluşturacağız. Projelerden bir tanesi Demirtaş Barajı eğlence parkı ve mesire alanı olacak. 93 dönümlü arazide çocuk parklarından dinlenme alanlarına, piknik alanlarından adrenalin parkurlarına kadar yeşille iç içe güzel bir buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Metro ağı tüm Bursa'yı saracak

Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete alacakları en önemli master planlarımızdan olan metro ağının bir ucu da Demirtaş Mahallesine geleceğini ifade eden Gözgeç, "Gürsu'dan Çalı'ya kadar uzanan metro hattının yanı sıra, Demirtaş'tan Çalı'ya kadar uzanan ve tamamı yerin altından olan 20 kilometrelik metro bu bölgeye değer katacak. 104 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak olan metro, Terminal, Yunuseli, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Çalı'ya uzanacak" şeklinde konuştu.

Projeler hem değer katacak hem istihdam sağlayacak

Merkezi hukümetin en büyük yatırımı ulaşıma aktardığını belirten Gözgeç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ta özellikle vatandaşların Bursa'nın dört bir yanına kolay ulaşımı için caba sarf ediyor. Özellikle doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan metro ağı ile büyük bir hizmeti vatandaşlarımızla buluşturacağız. İstihdam noktasında da Bursa'nın gelişmesiyle büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı Adayımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer 17 ilçemizde yine Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.