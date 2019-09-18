Denetimli serbestlik hükümlüsü cami avlusunda ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami avlusunda bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen kadın, kocasının cansız bedeniyle karşılaşınca göz yaşlarına boğuldu.

Olay Yeniceköy'de Göçmen Camii avlusunda meydana geldi. Camide denetimli serbestlik kapsamında temiz görevlisi olarak çalışan Mustafa Uslu (44), bir ara imamı arayarak hasta olan çocuğuna bakmak için 5 dakikalık izin alıp ayrıldı. İddiaya göre eve giden Uslu, eşiyle bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Ardından kendisinden boşanacağını söyleyen adam tekrar camiye geldi. Bir süre bahçede temizlik yapan birden yere yığıldı. Hareketsiz şekilde yerde yatan Mustafa Uslu'yu gören bir kişi durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti.

Haber alarak olay yerine gelen Mustafa Uslu'nun eşi göz yaşlarına boğuldu. Ölüm haberiyle yıkılan kadın, "Daha 5 dakika önce gördüm seni. Keşke sen ölmeseydin de ben ölseydim" diyerek feryat etti.

Öte yandan ilk eşinden olan çocukları da olayı duyunca camiye geldi. Babalarının öldüğünü duyan çocuklar da göz yaşlarına boğuldu. Mustafa Uslu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.