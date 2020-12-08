Deniz altından trafik konisi çıktı

Hizmet bölgesinde pek çok alanı çöplerden arındıran ve doğal görünümüne kavuşturan Limak Enerji Çevre Timi'nin son adresi Mudanya sahil ve kıyı şeridi oldu. Tim, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Mudanya sahilinde deniz altında ve kıyıda temizlik çalışması yaptı.

Doğaya verilen tahribata dikkat çekmeyi ve çevre temizliği hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayarak yola çıkan Çevre Timi Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da çevre temizliğine katkı sağlıyor. Şirket gönüllülerinden oluşan Çevre Timi'nin bu kapsamda son durağı ise Mudanya oldu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında Mudanya'da deniz altında ve sahilde temizlik çalışmaları yapıldı. Sahil güvenlik dalgıçları deniz altında, Çevre Timi ise kıyıda yer alan çöpleri topladı. Yapılan iş birliği kapsamında ekolojik dengenin korunması için çevre duyarlılığının çok önemli olduğuna dikkat çekilirken; plastik poşet, ambalaj, gıda ve kağıt atıkları ile pet şişe gibi plastik atıklar toplanarak örnek teşkil edecek bir çalışmaya imza atıldı.

Çevre Timi ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın yaptığı çevre temizliği çalışmasında toplanan atıklar da dikkat çekti. Deniz altından çok sayıda plastik ve teneke kutu, araç lastiği ve trafik konisi çıkaran dalgıçların yanı sıra; tim üyelerinin kıyıda en fazla topladığı atık ise sigara izmariti oldu.

Şirket, gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürülebilir bir dünya için doğal kaynakların korunması ve bilinçli bir nesil yetiştirilmesi adına çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu bilincin yaratılmasında herkesin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini hatırlatarak; gün geçtikçe denizlerdeki plastik atıkların varlığının arttığı, bu atıkların yalnızca insan sağlığını değil, denizde yaşayan canlıların yaşamını da tehdit ettiği vurgulanıyor. Denizler yoluyla karaya taşınan bu atıkların sahil şeritlerinin doğal görünümünü de bozduğuna dikkat çeken şirket, Çevre Timi ile doğa konularında farkındalık yaratılması adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.