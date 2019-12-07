İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz astsubay otobandaki trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa’da otobanda meydana gelen trafik kazasında, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda astsubay olarak görev yapan bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da otobanda meydana gelen trafik kazasında, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza sabaha karşı 06.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Gedelek viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gölcük Kuzey Grup Donanma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptığı belirlenen Mustafa Soner (26) idaresindeki 80 LF 882 plakalı otomobil, Gedelek viyadüğü yakınlarında kontrolden çıktı. Bariyeri aşan otomobil yol kenarında bulunan trafik tabelasına çarparak durabildi. Kazayı fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilde sıkışan Deniz Astsubay Mustafa Soner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Soner'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Genç astsubayın cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.