Deniz Aydın 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Bursaspor'un Düzcespor'la oynadığı maçta sakatlanan kaleci Deniz Aydın'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Düzcespor ile deplasmanda karşılaşan Bursaspor'da kaleci Deniz Aydın, maç esnasında sakatlanmıştı. Yediği gol esnasında sol omzunun üstüne düşen ve oyundan çıkmak zorunda kalan Deniz'in tedavisine hemen başlanılmıştı. Ancak Bursaspor Kulübü'nden üzücü haber geldi. Genç file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcumuz Deniz Aydın'ın yapılan kontrollerinin ardından sol omzunda yırtık tespit edilmiştir. Deniz Aydın'ın üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılması ön gürülmektedir.”