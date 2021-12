Bursaspor'un yeni Sportif Direktörü Deniz Kolgu, “Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörü 3 ya da 4 haftalık olamaz. Onu net söyleyeyim” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları için yapılan akşam antrenmanı öncesi Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz Kolgu, "Her iki taraf adına hayırlı olsun. Kolay bir durum değil. Kısa zamanda bu işin içerisinden çıkmak için çaba göstereceğiz. Kısa dönemde bir takım icraatlar yapmamız gerekiyor. En kısa zamanda şu tabloyu lehimize çevirmek için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı.

“Mustafa Er dinlenmek istedi”

Teknik Direktör konusunda Mustafa Er'le görüştüklerini dile getiren Deniz Kolgu, “Mustafa Er ile hem oyunculuğu döneminden hem de teknik adamlığı döneminden çok güzel bir dostluğumuz var. Ama dost olmamız her şeyin olumlu olacağı anlamına gelmez. Bursaspor için de son derece önemli bir değerdir. Bu değer doğrultusunda da kendisiyle ilk görüşmemi yaptım. Ama bir dönem daha dinleneceği konusunda bir bilgi aktarabilirim size. Onun dışında teknik adam konusunda bu çabuk gelgitler futbol takımının da açıkçası düzenini bozmuş ve oyuncuların olayın içinde kalmasını kesinlikle engellemiş durumda. Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörü 3 ya da 4 haftalık olamaz. Onu net söyleyeyim. Bursaspor için kritik olan bu sezonda benim son derece iddialı olduğum bir konu var. Yükselme grubu hattı için 8-9 puan bu ligde kapanmayacak bir durum değil. Sadece kendi oyuncularımızın sahanın içine dönmesi lazım. Sahaya konsantre olmaları lazım. Birçok dış etkenden de oyuncularımı korumam lazım. Kısmet olursa yarın ilk maçımın kampını da tesiste değil bir otelde yapmayı düşünüyorum. Sadece oyuncu grubuyla. Bu kadro kısa zamanda yeni bir atak yapacak ve bu ligde söz sahibi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bursaspor'un boşa harcayacağı tek kuruşu yok”

Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, şöyle devam etti:

“Taraftarın içi rahat olsun. Bursaspor'a gelecek teknik adam bizimle beraber Bursaspor'u hak ettiği yere taşıyacaktır. Acele vereceğimiz karar kulübümüze maddi manevi külfet olabilir. Önemli teknik adamlarda görüşürsünüz, tecrübeli teknik adamlardır, görev almak için hazırlardır ama mali yapı buna ne kadar müsaade etmez. Bugün bu kulübün sokağa atacağı 25 kuruş parası yoktur. Bursaspor'un boşa harcayacağı bir para yok. Acele edip farklı bir mali külfeti Bursaspor'un üzerine getirmeye gerek yok. Yarın kampta yeni teknik ekibimiz ile oyuncularımızı tanıştırmak gibi bir çabam var.”

“Her oyuncumuz bizim için çok değerli”

Kolgu, son olarak, “Yabancı transferler konusunda kontenjanımız dolu. Ben işe şuradan bakıyorum. Her oyuncunun gelirken de giderken de bir maaliyeti oluyor. Benim bulunduğum yerde Bursaspor bir transfer mezarı olamaz. Yerli transferler konusunda da bize faydası olabilecek, eksik olduğunu düşündüğüm bölgeler ile alakalı çalışmalar yapacağız. Transfer yetkisi bende. Menajeri olmayan oyuncuyu alma şansınız yok. Bizim için oyuncuların işlevselliği önemli. Futboldaki gerçek bu. Global futbol, temsilcisi olmayan oyuncuyu içinde barındırmıyor. Bursaspor kadrosunun bu ligde her zaman üst sıralar için oynayacağını savundum, savunuyorum. Yerli yabancı her oyuncumuz bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.