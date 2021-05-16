Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu

Deniz salyalarının deniz altında çekilmiş olan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya yavru yunusun vurduğunu gördü. Yavru yunusun, yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyaları sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Denizin üzerinde insanın içini ürperten bir görüntü oluşturan deniz salyalarının, suyun altında yaşayan canlılar üzerinde olumsuz etkisi de ortaya çıktı. Deniz altında çekilen görüntülere bir yenisi daha eklenirken, Bursa'nın Gemlik ilçesinde salyaların arasından denize dalan dalgıçlar, suyun altının da ne kadar etkilendiğini saniye saniye kayıt altına aldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Gemlik ve Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde su altındaki olumsuzluklar görüntülendi.