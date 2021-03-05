Deniz taşları sanat eserine dönüştü

Mudanya, Tirilye, Güzelyalı ve Altınkum sahillerinden toplanan deniz taşları, Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ‘Deniz Taşından Tablo Yapımı Kursu'nda sanat eserine dönüştü. Kursiyerlerin eserleri yakında Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin sosyal medya hesaplarında görücüye çıkıyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nde deniz taşından tablo yapımı kursu öğrencileri emeklerinin sonunda sertifikalarını Halk Eğitim Müdürü Remzi Ataman'ın elinden aldılar.

Kurs ekim ayından bu yana usta öğretici Meryem Yağcıtekin tarafından verildi. HES kodu ile kursa kayıt yaptıran 15 kişi, pandemi şartlarına uygun olarak hazırlanan sınıflarda ve maske-mesafe-hijyen kurallarına riâyet ederek yaklaşık 5 ay boyunca eğitim aldı. Mudanya, Tirilye, Güzelyalı ve Altınkum sahillerinden toplanan taşları önce büyüklüğüne göre sonra rengine göre ayıran kursiyerler son aşamada ise tablo yapımına başladı. Her aşamasında eserlerine büyük bir önem veren öğrenciler, beş ay sonunda verdikleri emeklerin karşılığını aldı. Öğrencilere sertifikaları Halk Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Ataman tarafından verildi. Müdür Ataman, tüm kursiyerleri tek tek tebrik ederek, hayatlarına başarılar diledi.

Sertifika sevincini paylaşan kursiyerlerden Fatma Korkmaz, pandemi sürecinde boş vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmek istediği için kursa kayıt yaptırdığını söyledi.