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Deniz ulaşımını kullanacaklar dikkat!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 19 Kasım Perşembe günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.



İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle


07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa


07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı


08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:


07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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