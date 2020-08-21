Denizde ölümle pençeleşen kediyi dalgıçlar kurtardı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde ölüm kalım mücadelesi veren kediyi belediye dalgıçları kurtardı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde ölüm kalım mücadelesi veren kediyi belediye dalgıçları kurtardı.
Belediye iskelesinin altına sıkışan kediyi Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne dalgıçlar kurtardı. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr.Hakan Uğur'un bizzat yönettiği operasyonla kedi dalgıçlar tarafından iskelenin altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Denizden çıkarılan kedi kafese konularak barınağa götürülüp sağlık kontrolünden geçirildi.