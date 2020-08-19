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Denizden balık hariç her şey çıktı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları kapsamında, Bursa sahillerinde bulunan balıkçı barınakları temizlendi.

Gemlik'in Kurşunlu Mahallesinde bulunan balıkçı barınağında ise denizden çıkanlar şaşırttı.


Temizlik çalışmasına Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna, barınak idarecileri ve dalgıçlar katıldı. Barınak bölümünde yapılan temizlik çalışmasının ilk etabında 23 tane farklı ölçülerde araç lastiği çıkarıldı. Kağıt paradan farklı plastik atıklara kadar pek çok atık çıkarılarak balıkçı barınağı temizlendi.

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