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Denize atlar gibi karda yüzmeye çalıştılar

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kar yağmasının mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, denizde yüzer gibi kar birikintisinin içerisine atladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kar yağmasının mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, denizde yüzer gibi kar birikintisinin içerisine atladı.


Orhangazi ilçesinde vatandaşlar, kar yağmasına sevinçlerini farklı yöntemlerle gösteriyor. Orhangazi'de bir araya gelen gençlerin çıplak vücutlarıyla karda yuvarlanmasının ardından bazı vatandaşlar, denize girer gibi kar birikintilerinin içine atladı. Kimi tek başına dalış gerçekleştirirken, kimi ise arkadaşı ile yarış yaptı. Renkli görüntülere sahne olan anların sonunda ise arkadaşlar el ele tutuşup karın içerisine sırtüstü yattı. Sosyal medyada yayılan görüntüler herkes tarafından beğeni ve kahkahalarla izlendi.

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