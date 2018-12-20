Deprem anında okuldan böyle tahliye edildiler

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde öğrencilerin okuldan tahliye edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 09.34'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem esnasında il merkezindeki bir özel okulda yaşananlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Okulun Anaokulu Müdürü Nergis Özören, gazetecilere yaptığı açıklamada, 750 öğrencisi olan okulda deprem sırasında öğrencilerin derste olduğunu söyledi.

Depremi hissettiklerini belirten Özören, "Küçük çocuklar anlamadı. Biz onları yağmuru incelemek üzere diye dışarı aldık. Panik yaratmadık. Böylece panik yaratmadık. Herhangi bir korku hisseden öğrencilerimize rehber öğretmenlerimiz her birini ayrı ayrı teskin etti" diye konuştu.

Daha önce yapılan tatbikatların faydasını gördüklerini söyleyen Özören, "Tüm birimler sivil savunma ekibimizle birlikte süratle okul tahliye edildi. Çok hızlı boşaltıldı. Okulda buluşma noktasında bir araya geldik. Bir nefes aldıktan sonra tekrar giriş kapılarımızdan sınıflarımıza geçtik ve derslerimize kaldığımız yerden devam ettik. Böylece hızlı tahliye etmenin rahatlığını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.