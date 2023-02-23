Deprem bölgesi için özel çadırlar hazırlandı

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından başlattığı yardım seferberliğini ilk günden itibaren hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri, gerek afet bölgesinde yürüttükleri çalışmalar ile gerekse de hazırlanan yardım malzemelerini bölgeye ulaştırarak depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, deprem bölgesinde bulunarak hem depremzede vatandaşlara moral veriyor hem de yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Depremlerin ardından en büyük ihtiyaç olan barınma ihtiyacını karşılamak adına Gaziantep'in İslahiye ilçesine ilk etapta 14 konteyner gönderen Osmangazi Belediyesi, şimdi de depremden etkilenen illere ihtiyaçlar çerçevesinde 100 adet çadır yolluyor. Bölgeye gönderilecek olan çadırlar, ilk olarak belediye ekipleri tarafından kurularak kontrol edildi. Kontrolden geçen çadırlar deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır hale getirildi.

Osmangazi Belediye Bakanı Mustafa Dündar, mevsimin kış olması nedeniyle deprem bölgelerinde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında çadır geldiğini ifade ederek, “Asrın felaketinin izlerini devletimiz ve milletimiz ele ele vererek hep birlikte sarıyoruz. Maalesef çok büyük bir yıkım yaşadık. Bölgedeki depremler devam ediyor. Afetzede vatandaşlarımız barınmak için çadır ve konteynerlere ihtiyaç duyuyor. Acil ihtiyaç duyulan malzemelerin başında çadır geliyor. Osmangazi Belediyesi olarak, deprem bölgesinde 3 konteynırın birleşmesiyle oluşturulacak 100 adet yeni yaşam alanları kuruyoruz. Bunun için ilk etapta 14 konteyneri bölgeye gönderdik. Şimdi de ihtiyaç olan kentlere gönderilmek üzere 100 çadır alımı yaptık. Bu sayıları ihtiyaçlar çerçevesinde daha da arttıracağız. Belediye olarak yardım malzemeleri, konteynerler, çadırlar ve sobaları deprem bölgelerine göndererek depremzede vatandaşlarımızın barınma ve ısınma sorununa bir nebze de olsa çözüm üretiyoruz. Allah milletimizi, ülkemizi afetlerden ve kazalardan korusun” diye konuştu.