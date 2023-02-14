Deprem bölgesinden Bursa'ya dönen ekipten çarpıcı fotoğraflar

5 gün boyunca Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi enkazında arama kurtarma faaliyetine katılan 10 kişilik BURCİMKUT arama kurtarma ekibi Bursa'ya dönüş yaparken, geriye acı dolu fotoğraflar kaldı.

Çalışmalar sırasında ekip Refik Kocabıyık'ın enkaz ve demir yığınları arasında bulduğu saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Kenara koyulan duvar saatinin camına arama kurtarma çalışmalarının yansıdığı anlar deprem anının kötü göstergesi olarak Hikmet Şen'in, objektifine böyle yansıdı.