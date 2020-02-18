Deprem sebebiyle yıkılan okulun altına otopark inşa edilecek

Depreme Dayanıklılık Testleri" sonucu yıkım kararı alınan Cumhuriyet İlkokulu'nun A ve B blokları yıkılarak yeni yapılan binanın altına otopark yapılarak bölgenin park sorunu çözülecek.

Bursa Valiliği'nin il genelinde yapılan "Depreme Dayanıklılık Testleri" sonucu alınan 24 okul hakkında yıkım kararı ile Karacabey'de 14 Eylül Ortaokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'na yıkım kararı verilmişti. Yıkılacak okulu fırsata çevirerek bölgedeki trafiği azaltmak için yeni bir proje çıkartan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yıkıldıktan sonra tekrar yapılacak okulun altına otopark yapma projesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a bildirdi. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Ziya Selçuk'la bir araya gelen Başkan Özkan, özellikle deprem riski taşıdığı için yıkım kararı alınan Karacabey Cumhuriyet İlkokulu ek binaları ve 14 Eylül Ortaokulu ile ilgili sürece dair görüşmelerinde, önemli adımlar atıldı.

Şehir merkezindeki trafik sorununu çözmede fırsat

Belediye Başkanı Ali Özkan, şehir merkezindeki trafik ve park sorununu ortadan kaldırmak için yıkılacak okulun yerine yeni yapılacak inşaatı fırsat bilerek, inşaatın zemin katına katlı otopark oluşturulması yönündeki projesini Bakan Ziya Selçuk'a sundu. Bakan Selçuk'un da olumlu baktığı çalışmayla ilgili müjdeli haberi aldıklarını açıklayan Başkan Ali Özkan,“Cumhuriyet İlkokulu'nun A ve B Blokları yıkılacak. Ve bu alanda, bahçesiyle birlikte yaklaşık 1900 metrekarelik bir alan ortaya çıkacak. Yeni inşaat esnasında, bölgedeki trafik yoğunluğundan ötürü altını katlı otopark yapma talebimiz Sayın Bakanımız tarafından olumlu karşılandı. Bizler, ilçemizdeki otopark sorununu çözmeye kararlıyız. Bu anlamda,sayın bakanımıza ve değerli Bursa milletvekillerimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum'' dedi.