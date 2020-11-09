Deprem sergisi 3 gün uzatıldı

İnegöl Belediyesi'nin deprem gerçeğine dikkat çekmek maksadıyla Uzun Sokakta açtığı “Depreme Duyarlılık Sergisi” süresi 3 gün daha uzatıldı. Haritalar, grafikler, krokiler, gazete kupürleri ve deprem bölgelerinden fotoğraflardan oluşan 91 görselin bulunduğu sergi çarşamba akşamı son bulacak.

Deprem bölgesi olan ülkemiz, tarihi boyunca yaşadığı büyük depremlerle ciddi imtihanlar verdi. Şehrimizin de deprem bölgesinde yer alması ve son dönemlerde yaşanan depremler sonrası, İnegöl Belediyesi harekete geçmişti. Son olarak 30 Ekimde İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, cumartesi günü İnegöl'de deprem konusunda bir farkındalık oluşturmak adına “Depreme Duyarlılık Sergisi” düzenlendi.

Cumartesi günü açık kalan sergide; haritalar, grafikler, krokiler, gazete kupürleri ve deprem bölgelerinden fotoğraflardan oluşan 91 görsel izlenime sunuldu. Sergi açılışı da Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve arama kurtarma ekipleri temsilcileriyle gerçekleştirilmişti. Sergiye olan ilgi nedeniyle, Pazar günü verilen bir günlük aranın ardından serginin Uzun Sokakta 3 gün daha açık kalmasına karar verildi. İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, “Depreme Duyarlılık Sergisi devam ediyor. Cumartesi günü halkımızın izlenimine açılan sergi, Pazar günü ara verdikten sonra Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri aynı yerinde sergilenmeye devam edecek” denildi.

Öte yandan, sergi pandemi sebebiyle dijital platformlardan da yayınlanıyor. İnternet üzerinden sergiyi incelemek isteyen vatandaşlar https://dijitalkitap.inegol.bel.tr/ adresinden sergideki görsellere ulaşabilecekler.