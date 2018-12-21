Depreme dayanıklı binalara Osmangazi imzası

Marmara'da son günlerde meydana gelen depremler, sağlam ve depreme dayanıklı konutların önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan ve ‘Soğanlı kentsel dönüşüm' projesinde riskli alanda çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ideal gösterdiği zemin artı 5 kat olarak inşâ edilen ve 1769 konut ile 202 dükkândan oluşan Soğanlı'da hayat başlarken, buradaki konutlara riskli alandaki binalarda oturan yüzlerce vatandaşın taşınması sağlandı. Riskli alanda boşaltılan binalar ise can güvenliğini tehdit etmemesi için yıkılıyor.

“Depremin büyüklüğünden çok, yaşadığımız konutlardan korkmalıyız” diyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Ülkemizin deprem konusunda yaşadığı acı tecrübeleri ve deprem kuşağında yer aldığımız gerçeğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Son günlerde de şehrimizde ve çevre illerde depremler meydana geldi. Osmangazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bizler, kentsel dönüşümü deprem kuşağında olduğumuz için önemsiyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm konusu şehircilik yatırımlarımızın en önemli maddesi. Dönüşümde ilk hedefimiz olası bir depremde riski azaltacak konutlar oluşturmak” dedi.

Göreve geldikleri 2009 yılından bugüne kadar şehrin birçok noktasında imar planlarını uyguladıklarını ve şehri yenilediklerini ifâde eden Başkan Dündar, “Göreve gelmemizin ardından Hamitler, Güneştepe ve Yunuseli, Demirtaş, Panayır başta olmak üzere Osmangazi'nin birçok noktasında 32 bin bina yapıldı. Ne kadar güvenli konut, o kadar sağlıklı hayat. Bizler de bu anlayışla şehrimizi yenileyerek bu güvenli şehri oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, depreme dayanıklı konutlar inşâ etmek. Allah bizleri depremlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Soğanlı'nın rezerv alanında hayata geçirilen çalışmanın sağlıklı dönüşüme örnek olduğuna ve vatandaşların bu konudaki taleplerinin önünü açtığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Rezerv alanda inşâ edilen konutlarda 80 santimetre çapında beton enjeksiyonla zemin güçlendirmesi yaptık. Riskli alandaki çalışmalar başladığında aynı uygulama orada da yapılacak” diye konuştu.

Dündar, bugüne kadar 76 parsel ile anlaşma sağlandığını, 65 binanın yıkılarak bölgedeki temizleme ve yıkım çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı. Dündar, “Vatandaşımızın mağdur olmadan güvenli konutlara sahip olmalarını arzu ediyoruz. Bunun yanı sıra yeşili ve sosyal alanlarıyla vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek örnek dönüşüme bir halka daha eklemek istiyoruz” dedi.