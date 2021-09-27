Depreme dayanıksız okul yeniden yapılıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için geçen yıl yıkılan Cumhuriyet İlkokulu'nun 20 derslikli ek binası için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilecek törene Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Ali Özkan, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. A ve B blokların Karacabey Ticaret Borsası tarafından yaptırılacağı için büyük gurur duyduklarını ifade eden Borsa Başkanı Murad Bertan, “Daha evvel de eğitime katkıda bulunduk. Bu yıl da Cumhuriyet İlkokulu'nun ek binasını yapacağız. Biz bu yola çıkarken ben ve arkadaşlarım, tarımın evlatlarından kazandığımızı tarımın evlatlarına harcayacağımıza söz vermiştik. Daha önce de Harmanlı Tarım Lisesi'ni yapmıştık. Şimdi yapacağımız Cumhuriyet İlkokulu'nun ek binasından sonra, üçüncü bir işi olarak eğitim vadisini Karacabey'e kazandırmak istiyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ali Özkan,” 45 yıl önce bende bu okulda öğrenci olarak bulunmuştum. Karacabey'de doğan, Karacabey'de doyan, yolu Karacabey'den geçen her insanın Karacabey için yapacağı bir şeyler olmalı. Devletimizin, Büyükşehir Belediye'mizin, Karacabey Belediye'mizin çalışmalarının yanı sıra bugün temelini attığımız gibi sivil toplum örgütlerimizin de çalışmaları var. Herkes işin bir ucundan tutuyor. Karacabey'i daha yaşanabilir, daha müreffeh bir yer yapmak için çalışıyoruz. Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

20 derslikli ek binanın Karacabey'e kazandırılacak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, “Borsamız 20 derslikli ek bina ile sadece 796 öğrencimize değil bütün Karacabey eğitimine hizmet edecek. Bu bina ile derslik başına öğrenci sayısı 28'e kadar düşecek. Geleceğimizi planlayacak çocuklarımızın iyi yetişmesi bizim aslî görevimiz” ifadelerini kullandı.