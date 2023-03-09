Depremi yaşayan ilçelerin isimleri sokaklara verildi

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen bazı ilçelerin isimleri Osmangazi'deki isimsiz sokaklara verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 şubatta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından yaraların sarılması için her alanda desteğini sürdüren Osmangazi Belediyesi, anlamlı bir karara imza attı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığında gerçekleştirilen Osmangazi Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda depremden etkilenen 11 ilçenin isminin, Osmangazi'deki isimsiz sokaklara verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis toplantısında alınan karara göre; depremden etkilenen Antakya, Reyhanlı, Samandağ, Nurdağı, Pazarcık, Doğanşehir, Bağlar, Ekinözü, Göksun, Düziçi ve Yeşilyurt ilçelerinin isimleri Osmangazi'ye bağlı farklı mahallelerdeki sokaklara verildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aylık olağan meclis toplantısı öncesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın meclis üyeleri ve belediye personeline çiçek vererek, günlerini kutladı. Başkan Dündar, daha sonra asrın felaketinde yaraların sarılması adına Osmangazi Belediyesi'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

440 personel ile destek

Yaklaşık 14 milyon insanı etkileyen yıkıcı depremin yaşandığı 6 Şubat sabahında Osmangazi Belediyesi'nin arama kurtarma ekibinin bölgeye gittiğini ifade eden Başkan Dündar, “Arama kurtarma ekiplerimizin yanı sıra diğer gönüllü personelimiz de deprem bölgesinde büyük bir özveriyle çalıştı. İhtiyaca göre yardım tırlarını bölgeye gönderdik. Osmangazi Belediyesi olarak bugüne kadar 440 kişilik personel ve 109 araçla deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdik. Gaziantep İslahiye'de 100 konteynerden oluşan Osmangazi Mahallesi kurma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Deprem bölgesinde halen aşevlerimiz, temizlik, ilaçlama, sulama ve hasar tespit ekibimizle hizmet veriyoruz. Ekiplerimiz, depremin ilk gününden itibaren gece gündüz demeden fedakârca çalışıyor. Osmangazi Belediyesi'nin hizmet verdiği bütün bölgelerden gerek vatandaşlarımız ve gerek kurum yetkililerinden sürekli teşekkür mesajları alıyoruz. Ben de deprem bölgesinde görev yapan bütün ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bu inanılmaz devlet ve millet dayanışması ile yaşadığımız sıkıntıları atlatacağız” dedi.

Gaziantep İslahiye'deki konteyner montajlarının devam ettiğini ve depremzede vatandaşları bir an önce buralara yerleştirmek için gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Dündar, ayrıca Bursa'ya yerleşen depremzede vatandaşlarla da yakından ilgilenerek, kıyafet, erzak ve psikolojik destek başta olmak üzere her anlamda yanlarında olduklarını sözlerine ekledi.