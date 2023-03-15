Depremle birlikte yatay mimari ön plana çıktı

Bursa'nın çok hızlı büyüyen bir il konumunda bulunduğunu ifade eden Elfi Gayrimenkul Broker'ı Özkan Aydemir, "Bursa, geçmişten bugüne fazla göç alan illerin arasında yer alıyor. Bununla birlikte hem yüksek kat hem de çarpık yapılaşmanın yaşandığı bir il oldu. Biran önce kentsel dönüşümlerin hızlanması gereken bir dönemdeyiz. Bölgedeki imarlı alanların ya da plana girecek bölgelerin biran önce açılması gerekiyor. Çünkü daire fiyatları çok yukarı çıkmaya başladı. Yeni imarlı bölgelerin olmaması sektörü ve vatandaşları sıkıntıya sokmuş durumda. Her yıl konut ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Deprem bölgelerinde toplan 1 milyon üzeri konutun kaybedilmesiyle birlikte bu sayı daha da yukarı çıkacaktır" dedi.

Yüksek hızlı tren inşaatının devam ettiğini belirten Aydemir, "Bursa'dan geçip Bandırma'ya gidecek. Bu bölgelerde de hareketlilik var. Bazı bölgelerde kamulaştırma kararı alındı. Karacabey Bursa arasında ileri teknoloji sanayi bölgesi yükseliyor. TEKNOSAB tamamlandığı zaman ise Bursa'nın nüfus yoğunluğunun artacaktır. Yüksek kat yerine yatak mimari için imar alanlarının biran önce açılması gerekiyor. Bursa'da en son imara açılmış bölgeler, Balkan, Hasanağa ve Kayapa oldu. İmarın açılmaması, yüksek katlı binaların inşaatına teşvik ediyor. Yüksek katın olması da deprem bölgesi olan Bursa'da vatandaşları tedirginliğe sürüklüyor. Yatay mimari için önümüzdeki 1 yıl içerisinde belediyelerimizin mutlaka bölgeleri değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

Son 1 yıl içerisinde tarla ve arsa satışları yükseldiğine de değinen Aydemir, "Depremle birlikte Balıkesir ve Bursa bölgesinde daha fazla satışların olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebi ise insanların yüksek kat değil, yatay mimari için kendine konteyner koyup yaşam alanı oluşturacakları doğal ortamlardır. İnsanlar dairelerini satarak böyle bir yaşama ayak uydurmaya çalışıyor. Hem toprağa ulaşıp hem de hayatlarını idame ettirmek için girişimlerde bulunuyorlar. Bursa'nın batı bölgesinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.