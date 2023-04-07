Depremzede atlet artık Nilüfer Belediyespor için koşacak

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ailesiyle Bursa'ya yerleşen atlet Furkan Polat, gelecek sezon Nilüfer Belediyespor çatısı altında yarışacak.

Gaziantepli depremzede Furkan Polat, bundan sonraki sportif yaşamını Nilüfer Belediyespor'da sürdürecek. Ailesiyle Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Furkan Polat, deprem felaketinden bir gün önce Bursa'da düzenlenen şampiyonada 1000 metrede Türkiye birincisi oldu. Gaziantep'teki ailesinin yanına dönerken depreme yolda yakalanan Furkan Polat, evini kaybeden depremzedelerden oldu. Ailesiyle birlikte Bursa'daki yakınlarının yanına gelen Furkan Polat'a Nilüfer Belediyespor kapılarını açtı. Bugüne kadar üç Türkiye şampiyonluğu olan 13 yaşındaki atlet, gelecek sezon Nilüfer Belediyespor formasıyla mücadele edecek.

Artık Nilüfer Belediyespor forması ile koşacak olan Furkan Polat, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek teşekkür etti. Genç atlet, Başkan Erdem'e yeni şampiyonluklar için başarı sözü verdi.

Furkan Polat'ı kulüpte görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Turgay Erdem, bir daha bu tarz acılar yaşanmaması dileğinde bulundu. Furkan'ın başarılı olacağına inandığını belirten Erdem, kulüp olarak her zaman sporcunun yanında olduklarını söyledi.