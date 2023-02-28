Depremzede çift Karacabey'de dünyaevine girdi

Türkiye'yi derinden sarsan depremden beş gün sonra dünyaevine girmek için hazırlık yapan depremzede çift, Adıyaman'da depreme yakalandıktan sonra aileleriyle birlikte yerleştikleri Bursa Karacabey'de dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Ali Özkan kıyarken, çifte bu süreçte yardımcı olan hayırseverler de nikah şahitliği yaptı.

Türkiye tarihinin en büyük doğal afetlerinden birinin yaşandığı depremin ardından ailesiyle birlikte Bursa Karacabey'e gelen Zehra Şeker ve Mehmet Hanifi Harıkçı çifti, önceki gün Karacabey Belediyesi Nikah Dairesinde Belediye Başkanı Ali Özkan'ın kıydığı nikahla dünyaevine girdi. Nikahtan önce depremzede Mehmet Hanifi Harıkçı ile sohbet eden Başkan Özkan, çifte geçmiş olsun dileklerini iletti. Harıkçı, bu ziyarette yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı:

"Birçok yakın akrabamız vefat etti. Bizim nişanımıza 5 gün vardı. Eşyalarımız, çeyizimiz, her şeyimiz hazırdı. Evimiz çökünce hepsi enkaz altında kaldı. Zaten biz normal bir nikah kıyacaktık. Depremin ardından da birbirimizden ayrılamayalım istedik, ailesine söyleyince kabul ettiler. Geldik, nikahımızı böylece kıyıyoruz. Tekrar geri döneceğiz. Orada mevcut bir işim var. Bu olanlardan sonra psikolojimiz bozuldu. 20 gün kafamı dinleyip tekrar işime geri döneceğim."

Harıkçı, temennilerinin geri dönüp kendi memleketlerinde işlerine ve aile hayatlarına devam etmek olduğunu belirtti.

Genç çiftin nikah şahitleri ise onlara hem Bursa'da yardımcı olan hem de nikahları için gerekli desteği sağlayan Ayşenur Yıldız ve Aysel Çetintaş oldu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Güçlü bir milletiz, güçlü bir devletiz. Kayıplarımız büyük. Öncelikle tüm yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diliyorum. Ümidimizi yitirmedik, en kısa zamanda düştüğümüz yerden yeniden kalkacağız ve yürüyüşümüze devam edeceğiz. Allah böyle büyük afetleri, acıları bir daha yaşatmasın. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Değerli kardeşlerimiz o bölgeden geldiler. Genç çiftimizin nikahları hayırlı olsun" dedi.