Depremzede öğrencilere TYT-AYT desteği Yıldırım Belediyesi'nden

Yıldırım Belediyesi üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere desteğini sürdürüyor. Deprem bölgesindeki 1000 öğrenciye, ilçeye yerleşen 500 depremzedeye, Uyumayan Kütüphane'de sınavlara hazırlanan 1000 gence ve Yıldırım'daki tüm liselerin son sınıfında okuyan 4 bin 215 gence sözel ve sayısal dersleri içeren, karekod ile videolu soru çözüm desteği sunan 20 bin 145 adetten oluşan kitap seti hediye edecek olan Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi'nde eğitime destek kampanyası için tanıtım toplantısı düzenledi. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Olguner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

6 bin 715 öğrenciye destek

Gençlerin eğitimlerini ve mutluluklarını her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugüne kadar gençlerimiz için ücretsiz kurslar, konferanslar, eğitim programları, danışmanlık hizmetleri verdik. Binlerce kitabı da yine ücretsiz bir şekilde gençlerimizle buluşturduk. Bursa'nın en güzel ve donanımlı 2 kütüphanesini de Yıldırım'a kazandırdık. Hamdolsun hem Mümine Şeremet hem de Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanelerimiz evlatlarımızın yoğun ilgisiyle, dolup taşıyor. Ayrıca, üniversite sınavına girecek gençlerimize katkı sağlamak amacıyla, ilçemizdeki liselerde eğitim gören 4 bin 215 son sınıf öğrencimize, Bursa'nın 7-24 Uyumayan Kütüphanesi'nde ders çalışan 1000 gencimize, kadim ilçemize yerleşmiş 500 depremzede ile deprem bölgesindeki 1000 öğrencimize toplam da 20 bin 145 kitaptan oluşan üniversiteye hazırlık seti hediye ediyoruz. İnşallah bu setler evlatlarımızın eğitim hayatlarında ve üniversite sınavlarında daha başarılı olmalarına katkı sağlayacak” dedi.

Yaraları birlikte saracağız

Yıldırım Belediyesi olarak deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Tüm imkanlarımızla deprem bölgesindeyiz. İnsanlarımızın yaralarını biraz olsun hafifletmek, yaralarına merhem olmak için çaba sarf ediyoruz. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine 300 konteynerden oluşan bir yaşam merkezi, Hatay'ın Hassa ilçesine de 200 konteynerlik kent kuruyoruz. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 4 noktada her gün 4 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapıyoruz. Ayrıca 30 çöp toplama kamyonu ve 39 personel ile temizlik çalışmaları da yürütüyoruz. Depremin ilk gününden itibaren 35 tır yardım malzemesi bölgeye gönderdik. Yıldırımlıların da desteği ile bölgeye yarımlarımız devam edecek. Bölgede, personelimiz ve görevlilerden oluşan ekibimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaşadığımız bu büyük felaketi dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız. Bir hayata dokunabilmek, bir sevince ortak olabilmek için belediye olarak tüm mesai ve performansımızı deprem bölgesine yoğunlaştırdık. Amacımız depremin yaralarını en hızlı şekilde sarmak” dedi. Program, Başkan Oktay Yılmaz ve protokolün öğrencilere kitap dağıtımıyla sona erdi.