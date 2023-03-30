Depremzedelere psikolojik destek için özel merkez

Ayrıca, Osmangazi Belediyesi'nin Alemdar Mahallesi'nde yeni inşa ettiği Aile Rehberlik Merkezi'nde Bursa'da misafir edilen deprem mağduru vatandaşlara psikososyal destek verilecek.

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (BAREM) düzenlenen imza törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ali Demirel, Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İlgen Aydın, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ile belediye bünyesindeki psikolog ve sosyologlar katıldı.

Sağlıklı bireylerle güvenli bir gelecek inşa etmek için Alemdar Aile Rehberlik Merkezi'ni hizmete açtıklarını duyuran Başkan Mustafa Dündar, protokol çerçevesinde asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Bursa'daki misafirhane ve evlere yerleştirilen vatandaşlara verilen psikolojik desteğin yeni merkezde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Dündar, “Bu travmayı hep birlikte atlatacağız”

Osmangazi Belediyesi'nin deprem bölgesindeki çalışmaların yanı sıra Bursa'ya gelen depremzede vatandaşlara da kucak açtığını kaydeden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bu zor günlerde vatandaşlarımızın derdine derman olmak, vatandaşlarımızın her anlamda yanlarında olmak için çalışıyoruz. Özellikle depremin yaralarını en kısa sürede sarabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bizler, bu anlamda Gaziantep İslahiye'de 100 hanelik ‘Osmangazi Mahallesi' inşa ediyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla İslahiye ve Antakya'da kurulan aşevlerinde ise günlük 4 bin kişiye sıcak iftar ve sahur yemeği ikram ediyoruz. Deprem bölgesindeki hizmetlerimizin yanında Bursa'daki depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımıza uzman ekibimiz psikososyal destek veriyor. Bu travmayı hep birlikte atlatacağız” dedi.

Daha önce Emek'te hizmet veren Aile Rehberlik Merkezi'ne bir yenisini daha eklediklerini anlatan Başkan Dündar, “Alemdar'da hayata geçirdiğimiz yeni merkezimiz 3 görüşme odasından oluşuyor. Burada aile danışmanlarımız ve psikologlarımız, toplumumuzun temel taşı olan aile kurumunu yaşatmak, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek için önemli çalışmalar yapacak. Ayrıca Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde depremzede vatandaşlarımız bu merkezde psikososyal destek alacak. Yeni merkezin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ali Demirel ise imzalanan protokolün çok kıymetli olduğunu belirterek, “Bizler, Gölcük depreminde, İzmir depreminde, Soma faciasında olduğu gibi Kahramanmaraş depreminde de yeniden vatandaşlarımız için psikososyal destek çalışmaları yapmaya karar verdik. Bu çerçevesinde Osmangazi Belediyemiz ile harekete geçtik. Gönüllü psikologlarımızla hizmet vereceğimiz projemiz, tamamen kamu yararına oluyor. Osmangazi Belediyesi'nin bizlere sunmuş olduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.