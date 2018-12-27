Depresyonu yenen moleküle ödül

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Sinan Çavun, Türkiye'nin en büyük dijital hekim platformu Doktorclub Awards tarafından verilen Türkiye'nin Sağlık Ödüllerinde “Yılın Ar-Ge/ İnovasyon Uygulaması” dalında birincilik ödülüne lâyık görüldü.

Ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının üye olduğu web sitesinin 17 kategoride verdiği “Doktorclub Awards 2018” ödülleri belli oldu.

Toplam 15 bin hekim üyenin oyları sonucunda, “Gly-Gln'in depresyonda kullanımı” konulu araştırmasıyla Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Çavun, “Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri” başlığı altında verilen “Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması” dalında birincilik ödülü aldı.

Prof. Dr. Sinan Çavun ödülünü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu'ndan aldı. Çavun, törende yaptığı konuşmada, çağımızın en büyük vebası olarak bilinen depresyona bir umut olabilmek adına 10 yıldır çalışmaların devam ettiğini, deney hayvanları aşamasının tamamlandığını belirterek, “Bundan sonra ilaç firmalarıyla birlikte klinik aşamanın da tamamlanmasıyla Türkiye'den bir ilaç modülünü dünya tıbbına adamaktan büyük mutluluk duyacağım” dedi.

Doktorclub Awards'ın BUÜ Tıp Fakültesi'ne verdiği teşekkür belgesini teslim alan BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da, Prof. Dr. Sinan Çavun'u tebrik ederek, çalışmanın bundan sonraki süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Çavun ve ekibinin çalışması, "Mutluluk hormonu" olarak bilinen "B-endorfin"in yıkımı sırasında ortaya çıkan ve vücutta sentez edilebilen (Glycyl-glutamine) Gly-Gln'in depresyon tedavisindeki etkisini ispatlamıştı. Klinik deneyler aşamasındaki çalışmaya Avrupa ve ABD patenti de alınmıştı.