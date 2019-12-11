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Dere yatağında hareketsiz yatan genç tedavi altına alındı

Bursa’da dere yatağına düşen genci, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.

Bursa'da dere yatağına düşen genci, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Ali Ferruh Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar, Gökdere su kanalında hareketsiz yatan bir genç olduğunu fark ederek durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dere yatağına inerek suyun içerisindeki genci vatandaşların yardımıyla sudan çıkardı. İlk tedavisi dere yatağında yapılan genç, olay yerine gelen itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla dere yatağından çıkartılarak ambulansa alındı. Genç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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