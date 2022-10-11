Dere yataklarında kış hazırlığı

Bursa'yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla altyapı hamlelerini ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş'ta yapımı devam eden Akçaköy Deresi Islah Projesi'yle bölgedeki muhtemel sel baskınları ile taşkınların önüne geçmiş olacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle altyapı çalışmalarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, içme suyundan kanalizasyona, su depolarından arıtma tesislerine kadar birçok alanda yatırımlarını sürdürüyor. Kış ayları yaklaşırken çalışmalarına yoğunluk veren BUSKİ, Demirtaş'ın Sakarya Mahallesi'nde sürdürdüğü Akçaköy Deresi Islahı Projesi'yle muhtemel sel baskını ile taşkınların önüne geçmeyi hedefliyor. Çalışmalar çerçevesinde, Demirtaş-Sakarya Mahallesi Çivit ile Hastane caddeleri arasında 1450 metre taş duvar yapılacak.

Bursa, Türkiye'ye örnek olacak

Yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin lokomotif kuruluşlarından olan BUSKİ'nin 17 ilçede 10 bin 880 kilometrekarelik alanda altyapı çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren yatırımlara hız kazandırdıklarını ifade etti. Sanayi şehri olan Bursa'nın daha temiz çevreye kavuşması adına bu tür yatırımların önemli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Yaptığımız yatırımlarla Türkiye'deki örnek belediyelerden bir tanesi olduk. Bu konuda en iddialı Büyükşehir Belediyesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Geldiğimiz aşamada, merkezdeki başarımızı ilçelerimizde de tekrarlayabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında; Bursa, Türkiye'nin örnek şehri olarak gösterilecektir” dedi.

Dereler mercek altında

Sağlıklı bir şehrin ancak sağlıklı altyapı üzerine inşa edilebileceği gerçeğinden hareketle birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Aktaş, BUSKİ tarafından şu ana kadar 42 kilometrelik dere ıslah çalışması yapıldığını anlattı. İnegöl Bedresu'da yaklaşık 600 metrelik alanda çalışma yapıldığını, Akçaköy, Dürdane ve Balıklı'da faaliyetlerin başladığını, Gökdere'de ise yakın zamanda mesaiye start vereceklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Demirtaş bölgesi hızla gelişiyor. Bölge halkının özellikle istediği Akçaköy Deresi'ndeki ıslah çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sonrasında yağmursuyu ve sel suları dereye deşarj edilecek. Proje tamamlandığında, mahallenin imara açılan yollarında yağmursuyu ve sel sularının sitelere zarar vermesi önlenmiş olacak. Projeyi, önümüzdeki yıl ağustos ayından önce tamamlanmayı düşünüyoruz. Islah çalışmalarının maliyeti 31 milyon 700 bin TL” diye konuştu.

Demirtaş'ta yoğun çalışma

Göreve geldikleri günden bugüne kadar geçen 5 yılda Demirtaş bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, “Yaklaşık 42,5 kilometre içme suyu, 15 kilometre civarında kanalizasyon, 14 kilometre civarında yağmur suyu imalatımız var. Bu çerçevede 12 ton asfalt çalışması yapıldı. Yine Demirtaş'ta park çalışmalarımız var. Demirtaş'ın çok beklediği konulardan biri olan, ağır tonajlı araçları şehir içine sokmadan Çevre Yolu'na tahliye etme konusunda yol ve kavşak çalışmamız var. Kamulaştırması Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İnşaatını Karayollarından bekliyoruz. Yakın zamanda ihalesi yapılıp imalatına başlanacak. Ekonomik problemlerin konuşulduğu bir dönemde BUSKİ, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle altyapısıyla Bursa'yı geliştirme hayalimiz var. Çalışmaların Bursamız ve Demirtaş için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.