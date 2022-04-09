Derece yaptılar, ödülü kazandılar

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteye girmeyi planlayan gençleri gerçek sınav psikolojisine hazırlamak amacıyla düzenlediği TYT Deneme Sınavı'nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Başkan Alinur Aktaş'ın elinden aldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarında başarılarını arttırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği ve binlerce öğrencinin katıldığı gerçeğe en yakın formattaki ücretsiz TYT Deneme Sınavı'nda sonuçlar açıklandı. 7 farklı sınav merkezinde YKS ile birebir aynı organize edilen ve benzer atmosferin sağlandığı deneme sınavında, üniversite adayları kendilerini ölçme, heyecanlarını yenme, eksik konularını tespit etme fırsatı yakalamış oldu. Sınavın ardından dereceye giren öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, üniversite adaylarıyla öğrencilik anılarını paylaştı.

Öğrencilerin YKS'ye en iyi şekilde hazırlanmasını arzuladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, yaklaşan sınav öncesinde hazırlık kursları ve deneme sınavları düzenlediklerini belirtti. Deneme sınavında giren tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Aktaş, “Altyapıdan üstyapıya kadar yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda geleceğimiz olan yavrularımızın iyi yetişmesi için BUSMEK marifetiyle üniversiteye hazırlık kursları düzenliyoruz. Farklı deneme sınavlarıyla da sürece en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz. Gençlere yönelik farklı programlarla, millet kütüphaneleriyle, millet kıraathaneleriyle, gençlik merkezleriyle de altyapı oluşturuyoruz. TYT Deneme Sınavı'nda gençlerimiz sınav heyecanını yaşadı. Büyük sınav öncesinde bu heyecanın yanında derece elde etmeleri de sevindirici. İnşallah girecekleri sınavı en iyi şekilde bitirerek arzu ettikleri, hayalini kurdukları okulları kazanırlar” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş tarafından deneme sınavında birinci olan Senem Külahlı'ya diz üstü bilgisayar, ikinci olan Sinem Ergezer'e tablet bilgisayar ve üçüncü olan Ömer Burak Taşkın'a akıllı saat hediye edildi. Başkan Aktaş, dereceye giren diğer öğrencilere de hediye çeki ve dijital eğitim seti verdi.