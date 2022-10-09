Dereler kışa hazırlanıyor

Gerek kent merkezi gerekse de ilçelerde bulunan tüm dereleri kışa hazırlayan BUSKİ, yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla Ovaakça (Dürdane) Deresi'nde de ıslah çalışmalarına başladı. Osmangazi ilçesi Ovaakça, Santral, Eğitim ve Merkez mahalleleri boyunca uzanan Ovaakça Deresi'ndeki çalışmalar tamamlandığında sel sularından kaynaklanabilecek felaketlerin de önüne geçilmiş olacak. Proje çerçevesinde derenin büyük bölümünün ıslah edileceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sele geçit vermeyecek şekilde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda dere ıslah projesine uygun olarak ıslah çalışmasını başlattık. Çalışma çerçevesinde dere kenarı boyunca uzanacak taş duvar imalatı ve atık su hatları yapılacak. Böylelikle aşırı yağış durumlarında dere yatağının taşmasının önüne geçilmiş olacak” dedi.

Dere ıslahlarının aynı zamanda bulunulan bölgeyi daha temiz bir hale dönüştürdüğüne dikkat çeken Başkan Aktaş, Ovaakça Deresi'ndeki ıslah çalışmasının tamamlanmasıyla dere güzergahının artık çok daha temiz olacağını sözlerine ekledi.