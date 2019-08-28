Dereye düşen genç hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesini ikiye bölen Kirmasti Çayı'na düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.30 sıralarında Kirmisi Çayı'nda birinin olduğunu görenler emniyet birimlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet birimleri, adının Cem F. (25) olduğu öğrenilen genci baygın bir şekilde buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen Cem F. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili tahkikata başlarken, gencin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.