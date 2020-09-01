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Dereye uçan otomobilde can pazarı: 4 yaralı

Ankara karayolunda kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu.

Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 16 AHB 386 plakalı otomobil Bursa istikametinden İnegöl'e doğru seyir halindeyken kalburt köprüsüne gelmeden kontrolden çıktı. Otomobil yan yola uçtu. Takla atan araç Kalburt deresine düştü. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi. Araç içerisinde bulunan Aslıhan A, Vedat G, Haluk K. ve Beyza T. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Dereye uçan araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden çıkartılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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