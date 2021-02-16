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Dereyi kirleten zeytinyağı fabrikasına ceza

Bursa’nın Mudanya ilçesinde atık deposunda biriktirdiği kirli suyu boru çekerek dereye salan zeytinyağı fabrikasına cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde atık deposunda biriktirdiği kirli suyu boru çekerek dereye salan zeytinyağı fabrikasına cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Çepni Deresinden denize su aktığı yönünde yapılan ihbar ile ilgili harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Asayiş Timleri çevrede bulunan fabrikalarda yapılan kontroller neticesinde bir zeytinyağı fabrikasının atıklarını biriktirdiği havuzdan boru çekmek suretiyle atık sularını dereye deşarj ettiğini kirli suyun buradan denize ulaştığını tespit etti.Firma hakkında Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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