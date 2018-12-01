Ders zili müzede çaldı

Müzelerin aktif öğrenme ortamı olarak kullanılmasını hedefleyen müfredata uygun proje, Kent Müzesi'nde yapılan “Tarih” dersi ile başladı.

Anasınıfı, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin ders içi kazanımlarını pekiştirmek amacıyla, müzelerin aktif öğrenme ortamı olarak kullanılmasının sağlandığı ‘Drama ile Dersler Müzede' projesi start aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan projenin ilk dersi, Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Eğitimde yeni yaklaşımlar modeli üzerinden olgunlaştırılan proje ile öğrencilerin, gözlem, değerlendirme, sınıflama becerileri, kavramsal bilgilerini geliştirmek ve tarihsel çevre ile empati kurmasını sağlamak hedefleniyor. Yaşam boyu eğitim sürecinde çok yönlü öğrenme ve yaşam alanları olarak müzelerin seçildiği proje kapsamında işlenecek dersler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan çalışmayla müfredata uygun hale getirildi.

Türkiye'de bir ilk

Öğrencilerin ders içi kazanımlarını yaratıcı drama yöntemiyle pekiştirdiği Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeleri'nde gerçekleştirdiği proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Proje öncesi 218 öğretmene kendi branşlarında ‘müzede drama eğitimi' verilirken, toplam 21 farklı ders için 214 ders planı hazırlandı. ‘Drama ile Dersler Müzede' projesinin ilk ders zili Bursa Kent Müzesi'nde çaldı. Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencileri, tarih derslerini Bursa Kent Müzesi'nde drama yöntemi ile işledi. Sanat Tarihçisi Mehmet Önel ile ‘Osmanlı Devleti'nin gelişimini etkileyen faktörler' konu başlığının işlendiği ders, renkli görüntülere sahne oldu. Bir saat süren eğitim ile öğrenciler konuyu drama yöntemiyle pekiştirirken, keyifli vakit geçirdiler. ‘Drama ile Dersler Müzede' projesine katılmak isteyen okul grupları ve eğitim kurumları, projenin ayrıntılarına http://www.bursamuze.com/egitim-calismalari-579/ web adresinden ulaşabilirler.