Derse ‘tatlı' mola

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gece yarısı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek tatlı ikram etti.

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 7-24 Uyumayan Kütüphane, çeşitli sınavlara hazırlanan öğrencilerin ders çalışmak için vazgeçilmez mekanı haline geldi. Nezih, huzurlu ve her türlü teknolojik imkânı bünyesinde barındıran Uyumayan Kütüphane'de öğrenciler gecenin geç saatlerine kadar ders çalışabiliyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gece yarısı, kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Yıldırım'ın hizmet portföyünde gençlerin öncelikli hizmet gruplarından olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, 7-24 Uyumayan Kütüphane'nin gençlerin tüm beklentilerine cevap verdiğini vurguladı. 7-24 Uyumayan Kütüphane'nin 10 aylık süreçte 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatan Yılmaz, “Gençlerimizin bu ilgisi yatırımımızın ne kadar yerinde olduğunu ve ne kadar büyük bir açığı kapattığının göstergesi. Bu ilgi bizi Yıldırım'a yeni kütüphaneler, okuma salonları kazandırma konusunda cesaretlendiriyor. Kısa süre içerisinde Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik ve Sanat Akademisi'ni Yıldırım'a kazandıracağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak için hiç bir fedakârlıktan kaçınmıyoruz” dedi.