Dersimiz, sahil temizliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya'da düzenlenen sahil temizliği etkinliğine katılan Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sahildeki atıkları topladı.

Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerini yaz sezonu boyunca düzenli olarak temizleyip, tatilcilerin daha sağlıklı bir ortamda sahillerden yararlanmasını sağlayan Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, düzenlediği farklı etkinliklerle çevre konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Farklı sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarıyla işbirliğinde düzenlenen çevre etkinliklerine bu kez Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri destek verdi.

Mudanya sahilinde düzenlenen atık toplama etkinliğinde öğrenciler, sahildeki atıkları büyük bir titizlikle topladı.