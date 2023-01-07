Derya Bedavacı Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı

Arabeskin kraliçesi Derya Bedavacı, Bursa'da bir mekanda sahne aldı. Dillere pelesenk olan ‘Deme' şarkısı ile dinleyicileri selamlayan Bedavacı, ‘Yılbaşından sonra bu kadar mekanı dolduracağınızı düşünmüyordum, doldurmuşsunuz Bursa, kendinizi alkışlayın. Neden buralardayız? Çünkü çok romantiğiz, çok dertliyiz, çok kederliyiz. Bazı ortak konularımız var. Çünkü büyük aşklar yaşadınız, o yüzden buradasınız. ‘ diyerek Bursalılara arabesk gecesi yaşattı.

Şarkıcı Derya Bedavacı, dün akşam Bursa'da bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Bedavacı, hayranlarını ‘Deme' şarkısıyla selamladı. Sahne aralarında dinleyicileri ile sohbet eden Bedavacı; ‘Yılbaşından sonra bu kadar mekanı dolduracağınızı düşünmüyordum, doldurmuşsunuz Bursa, kendinizi alkışlayın. Neden buralardayız? Çünkü çok romantiğiz, çok dertliyiz, çok kederliyiz. Bazı ortak konularımız var. Çünkü büyük aşklar yaşadınız o yüzden buradasınız. ‘ diyerek ‘Devlerin aşkı' şarkısını seslendirdi.

‘Deme', ‘Bana Bunu Yapma', ‘Ama Geçecek', ‘Naz Değil', ‘Affet' adlı şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Derya Bedavacı, geniş repertuarı ve tarzıyla ile göz doldurdu. Ünlü sanatçı hit olmuş şarkılarını sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Repertuarı dışında arabeskin önemli isimlerinin de şarkılarına yer veren Bedavacı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Bursalı müzikseverler Derya Bedavacı'nın şarkılarıyla gece boyunca mest oldu.