Derya Bedavacı: "Ortak duygularımız olduğu için buradayız"

Arabeskin kraliçesi Derya Bedavacı, Bursa'da bir mekanda sahne aldı. Dillere pelesenk olan ‘Deme' şarkısı ile dinleyicileri selamlayan Bedavacı, ‘Bazı ortak mevzularımız, ortak şarkılarımız, ortak duygularımız var. O yüzden buradayız. ‘ diyerek Bursalılara arabesk gecesi yaşattı.

Şarkıcı Derya Bedavacı, dün akşam Bursa'da bir mekanda dinleyicileriyle bir araya geldi. Bedavacı, hayranlarını 'Deme' şarkısıyla selamladı. Sahne aralarında dinleyicileri ile sohbet eden Bedavacı; ‘Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize muhteşem bir Cumartesi gecesi diliyorum. Bazı ortak mevzularımız, ortak şarkılarımız, ortak duygularımız var. O yüzden buradayız. Önceliğimiz en romantikler için seslendireceğimiz şarkılardır.' diyerek Hakan Altun ile olan düeti ‘Kavuşmalıyız' şarkısını seslendirdi.

'Deme', 'Bana Bunu Yapma', ‘Ama Geçecek', ‘Naz Değil', ‘Affet' adlı şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Derya Bedavacı, geniş repertuarı ve tarzıyla ile göz doldurdu. Ünlü sanatçı hit olmuş şarkılarını sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Repertuarı dışında arabeskin önemli isimlerinin de şarkılarına yer veren Bedavacı, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Bursalı müzikseverler Derya Bedavacı'nın şarkılarıyla gece boyunca mest oldu.