Destici: "Türk ve Müslüman olan herkesin gururlanacağı, karışımızdakilerin de gıptayla baktığı bir binanın açılışını bile küçümsemek izah edilebilir değil"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkevi'nin açılışıyla ilgili, "Türk ve Müslüman olan herkesin gururlanacağı karışımızdakilerin de gıptayla baktığı bir binanın açılışını bile küçümsemek izah edilebilir değil" dedi.

Bursa'da partilileriyle birlikte kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin önemli konulara değindi.

Türkevi'ne emek veren herkese şahsı ve camiası adına şükranlarını sunduğunu ifade eden Destici, "Ben her Türk vatandaşının o binayı görmesini isterim gerçekten bir gurur abidesi muhteşem diyebileceğimiz bir eser. Birleşmiş Milletler Binasının hemen karşısında oraya gittiğimizde yakinen müşahede ettik ki o bölge bu tür binalarla dolu ve BM Genel Kuruluna bütün ülkelerin liderleri katılım gösteriyor. Liderler BM binasına giderken hepsi bizim Türkevi binasının yanından geçiyorlar. Biraz dışarıda durdum acaba tepkiler nasıl diye her geçen devlet başkanı veya cumhurbaşkanı binaya gıptayla bakıyor. Ülkemizdeki kendini muhalif diye addeden basın ama bana göre böyle muhalefet olmaz. Türkevi'nin açılışına nasıl muhalefet olunur. Bizzat orada olmasak ve gözlemlemesek inandıracak algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Bu ziyareti başarısız göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Benim gözlemlediğim orada en çok görüşmeyi bizim Cumhurbaşkanımız yaptı. 20'ye yakın devlet ve cumhurbaşkanıyla bizzat görüştü. Bu kadar çalışma ortadayken bazı çevrelerin bu ziyareti başarısızlıkmış gibi Türkiye'de göstermeye çalışmasının bir tane nedeni var o da iç siyaset, içeriye başarısız göstererek Cumhur İttifakı'nın zayıflaması, bundan kendilerinin bir siyasi nema elde etmesi, Türk ve Müslüman olan herkesin gururlanacağı karışımızdakilerin de gıptayla baktığı bir binanın açılışını bile küçümsemek izah edilebilir değil" dedi.

Dinin, imam hatiplerin, Kur'an kurslarının, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının hedef alındığı gibi buranın da hedef alındığını belirten Destici, "Bu 50 bin kişi PKK'nın yurdu olsa yemin ediyorum ki bunu söylemezler bunu dillerine dolamaz ve karşı çıkmazlar. Terör örgütlerinin ve yandaşlarının olsa ağızlarını bile açmazlar işin içine İslam kimliği, dini Türk kültürü ve kimliği girdiğinde bunların bir anda fevri dönüyor. Ben vatandaşımızdan imanlı, ahlaklı, Türkiye'yi ve Türk milletini önceleyen vatandaşlarımızdan istirham ediyorum bu algılara prim vermesinler" diye konuştu.

"Kürt sorunu diye bir sorun yok"

"CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz' diyor" diyen Destici, "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yok ki olmayan bir şeyi sorun diye ortaya atıp buradan HDP ve PKK'yı meşrulaştırma, Kürt kökenli kardeşlerimizi de tahrik etme var. Biz meclis kapandıktan bugüne kadar 40'a yakın vilayeti gezdim. Bunların içerisinde Şırnak, Siirt, Bitlis, Bingöl, Van, Kars ve Ardahan da vardı. Ben vatandaşımızdan Kürt sorunu diye bir sorun duymadım. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşım bu yem fiyatları bu kadar neden bu kadar arttı diye soruyor. Tarımla uğraşan vatandaşlarımız ise gübre fiyatlarının gübre fiyatlarının neden bu kadar yükseldiğini soruyor. Hepimizin derdi aynı ama bunlar durup dururken olmayan bir şeyi sorun olarak getirip toplumun önüne koyarak bunu konuşturmak buradan da HDP'yi meşrulaştırma peşindeler. Bir kere HDP siyasi parti değil PKK'nın bir şubesi Sayın Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğerleri bilmiyor mu hepsi bal gibi biliyor. Ama bile bile HDP'yle işbirliğine devam ediyorlar. Açıkça ilan ediyorum. HDP'yle işbirliği demek PKK'yla işbirliği demektir. HDP'yle işbirliği demek bebek katili İmralı canisi Abdullah Öcalan'la işbirliği demektir. HDP'yle işbirliği demek 6-7 Ekim olaylarında milleti ayaklanmaya çağırıp onlarca insanın kanına giren Demirtaş demektir" şeklinde konuştu.

Destici, "Çiftçilerimiz ekecek gübre fiyatı yüzde 200 artar mı o zaman Türkiye bunun çaresine bakacak yemi de gübreyi de kendisi üretecek" diyerek sözlerini tamamladı.